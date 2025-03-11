Переговоры по этому вопросу продолжаются.

По состоянию на сейчас рассматриваются различные варианты гарантий безопасности, которые может получить Украина для предотвращения повторения российской агрессии в будущем.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал журналистам по итогам переговоров с американской делегацией в Джидде (Саудовская Аравия), отвечая на вопрос о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждали на встрече.

"Мы рассматривали сегодня различные варианты, которые сегодня находятся на столе [на повестке дня – УНИАН]. Так как эти разговоры, консультации, переговоры еще продолжаются, я не хотел бы сегодня говорить о каких-то конкретных [вариантах]... Но это точно те гарантии, которые будут стопроцентно предотвращать любую агрессию в будущем", – сообщил Ермак.

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Он напомнил о довольно плохом опыте Украины относительно "всех Будапештских меморандумов, Минских соглашений и так далее", которые, по его словам, к сожалению, не дали Украине никаких гарантий, и произошла полномасштабная агрессия России против Украины.

"Именно поэтому, имея этот опыт, понимая, что это должно быть не просто на бумаге – это должно работать, это должно действительно иметь такой юридически обязывающий [характер]. Но сегодня мы находимся в процессе. И, как я сказал, мы рассматриваем разные варианты с участием разных стран. С участием, безусловно, и европейских наших партнеров, и с помощью Соединенных Штатов", – отметил Ермак, добавив, что этот процесс продолжается.

Также у него спросили, были ли призывы к Украине относительно территориальных уступок или отказа от членства в НАТО.

"У нас партнерские отношения, поэтому, вообще, я бы не использовал слово "призывы" или какие-то "принуждения". Мы говорили сегодня как партнеры и как друзья. Мы говорили о том, что справедливо. Мы говорили о ситуации на поле боя", – ответил Ермак.

Он добавил, что состоялся партнерский разговор двух стран, которые "очень близки друг к другу". Делегация Украины провела разговор с делегацией США, как страны, которая "действительно хочет сыграть роль и сделать все возможное для того, чтобы помочь нам принести справедливый мир".

"И безусловно, для них важны наше мнение, наша позиция. И сегодня мы имели возможность очень подробно обо всех этих вопросах поговорить", – сказал руководитель ОП.

Гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно высказал позицию, что вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать после заключения мирного соглашения. По его словам, сначала надо достичь мира, а потом говорить и о его поддержании.

В начале марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США пока не готовы давать Украине гарантии безопасности. Они должны стать частью мирного соглашения, по которому Украина уступит РФ территории.

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