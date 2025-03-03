Опыт предыдущих договоренностей о прекращении огня в 2014-2022 годах показывает, что Россия всегда этот режим срывает.

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил, почему только объявление прекращения огня без предоставления Украине четких гарантий безопасности никогда не приведет к миру и реальному завершению войны.

Об этом глава государства рассказал во время общения с украинской и британской прессой по итогам саммита в Лондоне.

Президент объяснил важность гарантий безопасности для Украины в случае достижения договоренности о прекращении огня.

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Сначала он напомнил, что после начала оккупации Россией украинских земель, в период 2014-2022 годов, существовала Трехсторонняя контактная группа с участием Украины, России и ОБСЕ, во время заседаний которой в Минске 25 раз было согласовано прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но россияне постоянно нарушали этот режим прекращения огня.

Зеленский добавил, что как стал президентом, пытался выяснить, почему происходят эти нарушения.

"Россия тогда проводила такую тактику - приезжали боевики, снайперы, и они проводили "живую тренировку". Снайперы шли с оккупированных частей нашей территории на востоке нашего государства, снайперы тренировались живьем - они убивали военных и гражданских. Попадали в детей. Было много разных прилетов. Страшная история. Это дико. До полномасштабного вторжения это выглядело просто ужасно", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что это происходило вдоль контактной линии, которая была в десятки раз меньше, чем сегодняшняя линия фронта.

"Когда они убивали нас, понятно, что наши ребята просто отвечали. Это абсолютно понятно", - подчеркнул Зеленский.

Таким образом, в тот период, ежедневно гибли люди и прекращение огня срывалось.

"Если нет у вас окончания войны, и нет гарантий безопасности, никто не способен контролировать прекращение огня на такой длинной линии фронта. И вопрос уже не о снайперах, а вопрос об артиллерии, дронах, и другом тяжелом оружии", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что говорил коллегам о том, что президент США Дональд Трамп "хочет закончить войну, и он может, с помощью Европы, и с нами, заставить Владимира Путина закончить войну".

"И я говорил, что это будет для всех неудача, если все скажут "ceasefire" (прекращение огня), заставят Украину без серьезных гарантий безопасности сказать "ceasefire". Представьте себе, что через неделю россияне убьют нас, а наши будут стрелять в их сторону. Абсолютно понятно. И что это будет? Россияне скажут как всегда, как было тогда еще, десять лет назад, они скажут: это украинцы сорвали. Мы будем показывать доказательства, что это они. Кто от этого победит? - Россияне! Точно не мы. Точно не Соединенные Штаты. Точно, не президент Соединенных Штатов. И не европейские коллеги. Потому что вся идея, если будет "ceasefire" - это окончание войны, ее недостаточно", - констатирует Зеленский.

Он добавил, что говорит об этом на основе практического опыта этой войны и разговоров и договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский напомнил, как в декабре 2019 года при участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и Путина было согласовано прекращение войны, но Россия через три года начала полномасштабное вторжение в Украину.

Зеленский отмечает, что на основе того опыта президент Франции тоже знает, что никакие Минские договоренности не нужны, потому что их выполнить невозможно.

"Это ловушка", - сказал Зеленский.

Таким образом, как отмечает президент Украины, только объявление прекращения огня без реальных гарантий безопасности для Украины не станет успехом для всех и без понимания, кто будет контролировать соблюдение этого режима прекращения огня.

"И поэтому, я считаю, что мы провалимся, если все это будет называться просто "ceasefire". Надо понимать, как это контролировать. И вот почему я постоянно говорю, что если мы говорим о контингенте, мы не можем просто сказать: будет контингент... А как только кто-то нарушит прекращение огня - нарушат россияне, я в этом уверен. Но я не хочу сейчас спорить. Никто не выиграет от этого. Потому что, как только мы увидим первые жертвы - один артиллерийский снаряд в школу, это все, это закончилось и это продолжение войны", - убежден президент.

Россия нарушала режим прекращения огня еще до полномасштабного вторжения - что известно

Как сообщал УНИАН, с декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России, по итогам которой были согласованы совместные общие выводы. В частности, среди прочего говорилось о том, что "стороны привержены полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня до конца 2019 года".

В то же время, в декабре 2019 года, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер, назначенный на эту роль во время первой каденции Дональда Трампа на посту президента, отмечал, что Россия ежедневно нарушала Минские соглашения за четыре года после подписания Комплекса мер по выполнению этих соглашений в 2015 году.

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