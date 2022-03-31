По словам Моравецкого, союзникам необходимо продолжать вводить "сокрушительный набор санкций" против РФ.

Российские войска скоро будут стремиться захватить треть земель Украины. Москва будет использовать это дляукрепления своей позиции на переговорах.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью CNN.

"Я вижу, как русские войска перегруппировываются, реорганизуются. Я думаю, что в ближайшее время украинские силы попытаются окружить - в частности, в районе Донбасса. А затем, захватив треть земель в Украине, они захотят вести переговоры с этой… очень сильной позиции", - заявил премьер.

По мнению Моравецкого, союзникам необходимо продолжать вводить "сокрушительный набор санкций".

"Москва боится долгосрочных санкций. Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы прекратить покупать российскую нефть и газ. Мы должны помочь украинцам как можно быстрее защитить свою страну. Наши дни - их часы, наши недели - их дни; им нужно оружие здесь и сейчас. Россия – большая страна, большая страна товаров, сырья, ресурсов… У них большая армия. Вот почему они могут снова и снова перегруппировываться и реорганизовываться", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 30 марта стало известно, что Польша планирует прекратить использование российской нефти до конца 2022 года в рамках объявленного ранее правительством страны плана "дерусификации" своей экономики. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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