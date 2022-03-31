Российские войска скоро будут стремиться захватить треть земель Украины. Москва будет использовать это дляукрепления своей позиции на переговорах.
Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью CNN.
"Я вижу, как русские войска перегруппировываются, реорганизуются. Я думаю, что в ближайшее время украинские силы попытаются окружить - в частности, в районе Донбасса. А затем, захватив треть земель в Украине, они захотят вести переговоры с этой… очень сильной позиции", - заявил премьер.
По мнению Моравецкого, союзникам необходимо продолжать вводить "сокрушительный набор санкций".
"Москва боится долгосрочных санкций. Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы прекратить покупать российскую нефть и газ. Мы должны помочь украинцам как можно быстрее защитить свою страну. Наши дни - их часы, наши недели - их дни; им нужно оружие здесь и сейчас. Россия – большая страна, большая страна товаров, сырья, ресурсов… У них большая армия. Вот почему они могут снова и снова перегруппировываться и реорганизовываться", - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, 30 марта стало известно, что Польша планирует прекратить использование российской нефти до конца 2022 года в рамках объявленного ранее правительством страны плана "дерусификации" своей экономики. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.