Западные лидеры должны придумать надежную формулу безопасности, которая защитит украинскую государственность и сдержит дальнейшую российскую агрессию, отметил эксперт.

"Мирный план" Путина на самом деле является призывом к полной капитуляции Украины. Об этом в статье для Atlantic Council написал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) Сергей Кузан.

По его мнению, несмотря на то, что с приближением дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа усиливаются предположения, что Киев и Москва вскоре могут начать серьезные мирные переговоры, Путин вряд ли готов отказаться от своей цели покорить Украину.

"Вместо этого, "формула мира", которую в настоящее время продвигают кремлевские чиновники, скорее всего, проложит путь для следующего этапа путинской кампании по полному уничтожению украинской независимости", - отметил автор.

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Кузан добавил, что требования Москвы намеренно направлены на то, чтобы оставить Украину в международной изоляции и неспособной защитить себя.

"Если эти условия будут навязаны украинским властям, не может быть никаких сомнений в том, что Путин воспользуется любой последующей паузой в боевых действиях для перевооружения перед возобновлением войны в ближайшие годы", - предупредил эксперт.

По его словам, истинные намерения России можно увидеть в ее настойчивом требовании, чтобы Украина отказалась от попыток вступить в НАТО и приняла постоянный геополитический нейтралитет. Москва утверждает, что это необходимо для обеспечения национальной безопасности России, но действия Путина говорят об обратном.

"Учитывая диаметрально противоположные позиции России и Украины по вопросу членства в НАТО, кажется очевидным, что гарантии безопасности станут самым проблемным моментом в ходе любых предстоящих переговоров о прекращении войны. Смогут ли западные лидеры придумать надежную формулу безопасности, которая защитит украинскую государственность и сдержит дальнейшую российскую агрессию? Если они этого не сделают, перспективы Украины будут мрачными, а остальная Европа столкнется с годами дорогостоящей конфронтации с возрождающейся Россией", - констатировал Сергей Кузан.

Завершение войны в Украине - актуальное

Напомним, научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк заявлял, что соглашение о перемирии между Украиной и Россией может появиться к Пасхе.

А в немецком правительстве в своем "внутреннем анализе" допустили, что Путин может скоро закончить войну в Украине. Отмечалось, что данный анализ содержит вывод, что "Кремль уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу".

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