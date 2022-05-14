Министры иностранных дел G7 договорились продолжать военную помощь Украине, "сколько будет нужно".

Главы МИД стран G7 пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением вызванной войной глобальной нехватки продовольствия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министров после встречи на курорте Вайссенхаус на Балтийском море.

Министры иностранных дел из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и ЕС договорились продолжать военную помощь Украине, "сколько будет нужно".

"Мы никогда не признаем границы, которые Россия пытается изменить с помощью военной агрессии, и будем участвовать в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в заявлении министров.

Дипломаты также заверили, что будут бороться с российской дезинформацией, которая намерена обвинить Запад в проблемах поставки продовольствия по всему миру из-за экономических санкций против РФ. При этом министры призвали Китай не помогать России и не оправдывать войну.

Представители G7 считают, что ключ к усилению давления на Россию – запрет или поэтапный отказ от закупки нефти странами-членами ЕС, которые на следующей неделе должны достигнуть соглашения по этому вопросу, даже если Венгрия и дальше будет выступать против нефтяного эмбарго.

"Мы будем ускорять наши усилия, чтобы уменьшить и прекратить зависимость от российских поставок энергоносителей как можно скорее, опираясь на обязательства G7 по постепенному прекращению или запрету импорта российского угля и нефти", – говорится в заявлении.

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