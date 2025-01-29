Как считает бывший министр, Трамп сейчас пытается испытать почву относительно того, насколько отзывчивы враждебные стороны к его угрозам, но и также к стимулам.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что президент США Дональд Трамп осознал сложность задачи прекращения войны России против Украины и больше не говорит о том, что это будет сделано за "24 часа". Об этом Кулеба сказал в интервью для телеканала France24.

В частности, у Кулебы спросили о понимании заявлений Трампа после инаугурации, которые, как представляется, были направлены больше против российского диктатора Владимира Путина.

"Я считаю, что нам не стоит слишком увлекаться его негативными словами или комментариями в адрес президента Путина, потому что нет никакой гарантии, что на следующий день он не скажет что-то похожее против президента Зеленского или Украины в целом", - убежден Кулеба.

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По мнению экс-главы МИД, Трамп хочет заключения соглашения и прекращения войны. Кулеба подчеркнул:

"Мне кажется, что он осознал, что это гораздо сложнее, чем он сначала думал, и на это уйдет гораздо больше времени и значительно больше усилий для достижения результата. Именно поэтому мы больше не слышим о 24 часах. Я не верю, что мир будет установлен через три месяца или через 100 дней, как это было предложено его специальным представителем".

Как считает бывший министр, Трамп сейчас пытается испытать почву относительно того, насколько отзывчивы враждебные стороны к его угрозам, но и также к стимулам.

В то же время, как считает Кулеба, не должно быть заблуждения в понимании того, что существует большой разрыв между выражением конструктивного отношения к переговорам и реальным участием в этих переговорах.

При этом, у Кулебы спросили мнение об одном из выдвиженцев Трампа, который в 2019 году выступал за прекращение предоставления помощи Украине в случае отказа расследования в отношении сына Джо Байдена.

"Слушайте, в этой администрации все будут следовать тому, что будет говорить Трамп. Байден прислушивался к тому, что ему говорила система. Сегодня система будет слушать то, что Трамп будет говорить им Трамп. И если президент Трамп решит, что он хочет доставить больше военной поддержки для Украины... люди выполнят приказ их президента. Мы должны быть абсолютно четкими в этом отношении. Я не питаю иллюзий относительно определенных антиукраинских элементов в окружении Трампа, но в конце концов, в этой администрации, президент Трамп будет принимать решения, а все остальные будут следовать им, независимо от того, какое у них мнение", - убежден Кулеба.

Война в Украине - обещания Трампа

Как сообщал УНИАН, во время избирательной кампании Трамп обещал, что война, которую Россия ведет против Украины, будет завершена за "24 часа". Перед инаугурацией Трамп изменил свою позицию и выразил надежду, что войну удастся прекратить в течение шести месяцев. К тому же, он выразил убеждение, что ситуация может стать гораздо хуже.

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