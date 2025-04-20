Конгрессмен Уилсон отреагировал на "пасхальное перемирие" Путина / коллаж УНИАН, скриншоты

Американский конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон резко отреагировал на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие". Правителя РФ он назвал военным преступником.

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня", – написал Уилсон в соцсети Х.

Конгрессмен добавил, что история запомнит Путина как "слабого и жалкого человека".

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"Пасхальное перемирие" Путина

19 апреля в Кремле заявили о "перемирии", которое будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Украинские военные получили приказ о прекращении огня по россиянам, но им разрешили в случае необходимости открывать огонь в ответ.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением продлить режим тишины и после Пасхи, если на этот раз он будет соблюден. Он акцентировал, что РФ игнорирует предложенное США полное и безусловное прекращение огня сроком на 30 дней уже 39 дней.

В конце дня Зеленский сообщил, что несмотря на обещания РФ, на некоторых участках фронта продолжает работать российская артиллерия, идут бои. Также россияне применяют дроны.

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