Республиканец заявил, что история запомнит Путина как "слабого и жалкого человека".

Американский конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон резко отреагировал на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие". Правителя РФ он назвал военным преступником.

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня", – написал Уилсон в соцсети Х.

Конгрессмен добавил, что история запомнит Путина как "слабого и жалкого человека".

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"Пасхальное перемирие" Путина

19 апреля в Кремле заявили о "перемирии", которое будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Украинские военные получили приказ о прекращении огня по россиянам, но им разрешили в случае необходимости открывать огонь в ответ.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением продлить режим тишины и после Пасхи, если на этот раз он будет соблюден. Он акцентировал, что РФ игнорирует предложенное США полное и безусловное прекращение огня сроком на 30 дней уже 39 дней.

В конце дня Зеленский сообщил, что несмотря на обещания РФ, на некоторых участках фронта продолжает работать российская артиллерия, идут бои. Также россияне применяют дроны.

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