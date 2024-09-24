Пакет, вероятно, будет включать в себя боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16.

О новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов США объявят в среду, 25 сентября, пишет "Голос Америки" со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Пакет, вероятно, будет включать в себя боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16, заявил изданию представитель США. Указанные ракеты позволят украинским пилотам поражать цели вдали от линии фронта и зоны действия противовоздушной обороны России.

Кроме того, пакет, скорее всего будет включать боеприпасы для HIMARS, патрульные катера и бронированные машины, а также 155-мм и 105-мм снаряды, ракеты к комплексам TOW, добавил чиновник.

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Отмечается, что перечень вооружения еще финализируется и может измениться. Это будет самый большой пакет вооружения выделенный с начала мая.

Помощь США Украине - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что с мая США не предоставляли пакеты помощи на сумму более $275 миллионов.

В августе, когда ВСУ начали операцию в Курской области, а оккупанты наступали на Донбассе, США отправили в Украину два пакета помощи на $125 миллионов.

Президентских полномочия на сокращение вооружений (PDA). позволяет США использовать имеющиеся запасы вооружений для оказания помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

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