Но, есть вероятность, что содержимое и размер пакета могут изменить перед подписью президента страны Джо Байдена.

На следующей неделе США объявят об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $375 млн. Это самый большой пакет помощи за последние 4 месяца.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, пакет помощи включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, запчасти и другое вооружение.

Но, как отметило издание, содержимое и размер пакета могут изменить перед подписью президента страны Джо Байдена.

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Издание подчеркнуло, что с мая США не предоставляли пакеты помощи на сумму более $275 млн из-за президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA). "PDA позволяет США использовать имеющиеся запасы вооружений для оказания помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях. В августе, когда ВСУ начали операцию в Курской области, а оккупанты наступали на Донбассе, США отправили два пакета помощи, на $125 млн", - написало издание.

Помощь США Украине

В прошлом месяце США заявили о выделении нового пакета помощи Украине. Он включал перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие.

Перед этим посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда Киев получит деньги от США. По ее словам, всего будет выделено $60 млрд, из которых 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь.

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