Страна находится на краю пропасти, говорит нардеп Богдан Яременко.

В Украине вызвала волну недовольства оперативная помощь западных стран Израилю, поскольку украинцы уже более двух лет находятся под массированными российскими обстрелами.

"Очевидно, что украинцы наблюдают разницу в подходе, когда США, Великобритания и Франция буквально закрывают небо Израиля. Очень трудно смириться с тем, что вас считают партнером второго сорта", - сказал Le Monde народный депутат Богдан Яременко.

Основатель благотворительной организации "Повернись живим" Виталий Дейнега прокомментировал это так: "Украинская жизнь стоит меньше, чем израильская жизнь. Конечно, мы можем винить западных партнеров и страны. Но что это изменит?".

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Журналисты отмечают, что это ощущение усиливают систематические бомбардировки украинской энергетической инфраструктуры, а также риск нового наступления российской захватнической армии.

Заместитель директора аналитического центра "Центр "Новая Европа" Сергей Солодкий говорит о сложной ситуации на фронте и необходимости получить больше оружия. Он убежден, что отсутствие воли и эффективности со стороны Запада создаст в обществе ощущение брошенности: "Это полная катастрофа, катастрофа, и я считаю, что это главная эмоция сейчас".

Нардеп Яременко говорит, что Украина находится на краю пропасти. Задержка помощи оказывает немедленное влияние на фронт, также это влияет на желание людей воевать. "Мы должны быть в состоянии дать гарантии того, что вступление в армию не равноценно билету в один конец", - объяснил он.

По словам Дейнеги, одной из главных причин того, что украинская армия держится, является применение дронов. "За последние шесть месяцев мы показали, что можем заставить Россию заплатить высокую цену за то, что она делает, даже без помощи Запада. Но цена, которую приходится платить, очень высока", - добавил он.

Союзники не закроют небо Украины: что они говорят

Напомним, ранее в Белом доме сказали, что не будут ввязываться в войну в Украине. По словам Джона Кирби, в Израиле и Украине "разное воздушное пространство и картина угроз".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон сказал, что британские военные не помогают Украине отбиваться от атак, чтобы избежать эскалации в Европе.

А главный дипломат Евросоюза Жозепп Боррель сказал, что иранские ракеты летели над военными базами Франции и США, поэтому их и сбивали. В Украине таких баз нет, добавил он.

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