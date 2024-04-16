По его словам, все дело в отсутствии иностранных военных баз в Украине.

Защита западными союзниками неба Украины и Израиля - две разные вещи, их нельзя сравнить, заявил главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель.

По его словам, развертывание аналога израильской системы "Железный купол" в Европе потребовало бы времени и больших денег. "Во-вторых, во время иранской атаки ракеты пролетали над военно-воздушными базами, которые принадлежат Франции, США и Иордании. И они также защищали свои базы. В Украине этого нет. Там нет военно-воздушных баз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании", - цитирует дипломата "Европейская правда".

При этом он убежден, что страны Европейского союза должны помогать Украине в укреплении ее противовоздушной обороны. Он надеется, что на встрече министров обороны стран-членов ЕС, запланированной на 22 апреля, будут даны "достаточно конкретные обязательства в этом направлении".

Видео дня

Защита неба Украины:

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран массировано атаковал Израиль ракетами различного типа и дронами-камикадзе. Партнеры страны помогали сбивать их еще на подлете к Израилю.

Украина осудила атаку. Президент Владимир Зеленский отметил, что помощь партнеров в отражении обстрела указывает, что подобные решения зависят не от 5 статьи НАТО, а от политической воли.

В Белом доме заявили, что в Израиле и Украине "разное воздушное пространство и разная картина угроз".

Вас также могут заинтересовать новости: