По данным НАТО и западных военных чиновников, в мае в среднем каждый день в Украине погибали или получали ранения более 1000 российских солдат.

По данным американских, британских и других западных спецслужб, май был особенно смертоносным месяцем для российской армии Украине: в среднем более 1000 ее солдат ежедневно получали ранения или погибали.

Но, несмотря на свои потери, Россия набирает от 25 000 до 30 000 новых солдат в месяц - примерно столько же, сколько покидает поле боя, заявили американские официальные лица. Это позволило ее армии продолжать посылать волну за волной войска на украинскую оборону в надежде сокрушить ее и прорвать линии траншей, пишет The New York Times.

"Это стиль ведения войны, который российские солдаты сравнивают с тем, что их бросают в мясорубку, при этом командиры, по-видимому, не обращают внимания на тот факт, что они посылают солдат пехоты умирать", – отмечают авторы.

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Временами этот подход оказывался эффективным, принося российской армии победы в Авдеевке и Бахмуте на востоке Украины. Но украинские и западные официальные лица говорят, что этой весной эта тактика оказалась менее успешной, поскольку Россия пыталась захватить земли возле города Харькова.

Американские официальные лица заявили, что Россия достигла важной цели президента Владимира Путина, создав буферную зону вдоль границы, чтобы затруднить украинцам возможность нанести удар по стране.

Однако, по словам западных чиновников, эта атака не угрожала Харькову и в конечном итоге была остановлена ​​силами украинской обороны.

В другие времена потери россиян резко возрастали, особенно во время штурмов Авдеевки и Бахмута. Но штурмы этих городов растянулись на несколько месяцев. Наступление в мае как за пределами Харькова, так и вдоль восточного фронта сопровождалось более интенсивными периодами волновых атак русских. Аналитики британской военной разведки заявили, что потери России в мае, которые, по их оценкам, составляют в среднем 1200 человек в день, были самыми высокими за всю войну.

Боевые действия в прошлом месяце уничтожили город Волчанск, расположенный примерно в 40 милях от Харькова, где украинцы и россияне ведут изнурительную битву за контроль.

Российские солдаты заявили, что их подразделения несут большие потери. Некоторые говорят, что их ряды сокращаются из-за дронов, пулеметного огня и артиллерийских обстрелов.

Использование Россией пехоты в волновых атаках отражает одно из ее преимуществ в войне: ее население намного больше, чем население Украины, что дает ей больший резерв потенциальных рекрутов.

Но потери вынудили Россию относительно быстро отправить новобранцев в Украину, а это означает, что солдаты, отправленные на фронт, плохо обучены.

Отсутствие структурированной подготовки и необходимость привлечения новых рекрутов к боевым действиям ограничили возможности России создавать более боеспособные подразделения. Это также увеличивает число жертв. Меняющийся характер современных войн также привел к увеличению числа жертв в последние месяцы.

Повсеместное распространение дронов облегчило обеим сторонам обнаружение и нацеливание сил противника. А мины и кассетные боеприпасы делают передвижение по открытой местности почти самоубийственным занятием.

С тех пор, как Путин начал полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, по меньшей мере 350 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, сообщил недавно министр обороны Ллойд Дж. Остин. По британским оценкам, число убитых и раненых россиян превысило 500 000 человек.

Оценки США о потерях в войне основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, сообщениях репортеров в социальных сетях и средствах массовой информации, а также официальных сообщениях из России и Украины. Но такие оценки различаются даже внутри правительства США.

В сентябре 2022 года Россия провела частичную мобилизацию, в результате которой десятки тысяч молодых людей покинули страну. Но аналитики западной разведки говорят, что России не понадобится проводить еще одну подобную мобилизацию или призыв в этом году.

Похоже, что Россия способна продолжить свою нынешнюю кампанию, предлагая финансовые стимулы новобранцам, привлекая осужденных и привлекая некоторых российских наемников из Африки.

Но главный вопрос этого года будет заключаться в том, сможет ли нынешняя стратегия России превзойти украинскую армию, которая находит свою оборонительную основу. Оружие и боеприпасы из нового пакета помощи США стоимостью 60 миллиардов долларов наконец достигают линии фронта, и украинским командирам больше не приходится нормировать патроны. Россия по-прежнему превосходит Украину по вооружению, но не так сильно.

Украина изменила свою позицию, строя укрепления и устанавливая минные поля, чтобы замедлить наступление России. Война выгодна защитникам, и Украина сосредотачивается на удержании своих позиций, заявили американские официальные лица. А новая буферная зона России на границе под Харьковом может оказаться пустым достижением.

Украина все еще имеет возможность использовать американское оружие большей дальности для нанесения ударов по России из-за изменения политики администрации Байдена, которая позволяет украинским военным использовать американские ракеты для нанесения ударов по военным целям прямо за границей.

Американские официальные лица заявили, что изменения начинают оказывать влияние, выводя из строя российскую артиллерию и усложняя Москве возможность нанесения ударов по Харькову.

"Но, несмотря на все успехи Украины в Харькове, впереди ее ждут еще большие проблемы. В ближайшие недели официальные лица США и Запада ожидают, что боевые действия снова переместятся на восток и юг, поскольку Россия, похоже, по-прежнему готова расходовать силы для достижения постепенного успеха", - отмечается в материале.

Война в Украине - потери РФ

Украинские воины продолжают "минусовать" российских захватчиков по всей линии фронта. За последние сутки было ликвидировано 1260 оккупантов. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с ориентировочно составили 539 320 человек. Из них +1260 за сутки.

На Запорожском направлении 38-я отдельная мотострелковая бригада РФ понесла 95% потерь личного состава. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш". Сообщается, что агент движения из числа военнослужащих 38-ой ОБрП РФ сообщил о том, что на Запорожском направлении очень "ужасная ситуация".

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