Он отметил, что исторически Россия использует в войне стратегию массовых атак, что вызывает большие потери с обеих сторон.

Потери России в войне против Украины превышают украинские в пять раз. Такое заявление сделал будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

Он отметил, что исторически Россия использует в войне стратегию массовых атак, что приводит к большим потерям с обеих сторон – так они воевали и во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация, которая сложилась в Украине, – это "классическая война на истощение".

Келлог отметил, что за время войны россияне потеряли сотни тысяч своих солдат.

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"После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: "Возможно, пришло время сделать шаг назад'", – добавил он.

Келлог заметил, что верит в то, что именно Трамп сможет завершить войну, которую РФ начала против Украины.

Потери России в Украине

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 3600 танков. Такая же участь постигла почти 8000 бронемашин.

Такие цифры приводит британская разведка. Отмечается, что из-за больших потерь техники россиянам приходится полагаться на устаревшую и плохо обслуживаемую технику времен СССР.

По официальной статистике Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 766 690 своих военных. Также уничтожено более 600 единиц авиации, 20 тысяч беспилотников, 29 катеров и кораблей. На металлолом превратились и тысячи единиц другой техники.

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