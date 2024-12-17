Зеленский: Россия сжигает лица 'двухсотых' военных КНДР, чтобы скрыть потери

Даже после гибели на военных Северной Кореи от России ожидает только издевательства, добавил президент.

Российские военные пытаются сжечь лица погибших северокорейских солдат, которые принимали участие в боях против украинских войск, чтобы скрыть их потери. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, РФ не только использует северокорейских военных для штурмов украинских позиций, но и пытается скрыть их потери циничным способом.

"Пока их тренировали, им даже запрещали показывать лица. Любые видеодоказательства их присутствия российские военные пытались удалить. А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных", - заявил Зеленский.

Видео дня

Такие действия оккупантов являются демонстрацией "пренебрежения, которое сейчас царит в России - пренебрежения ко всему человечному", добавил президент. Он также подчеркнул, что нет никакой причины, чтобы корейцы воевали и погибали за Путина. "И даже после гибели их от России ожидает только издевательство. Это безумие надо остановить - остановить надежным и длительным миром и ответственностью России за эту циничную войну", - добавил Зеленский.

Участие войск КНДР в войне России против Украины

Осенью стало известно, что Северная Корея отправила в Россию несколько тысяч своих военнослужащих для участия в войне против Украины. Они уже участвовали в боях и понесли первые потери.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.

Впоследствии в разведке рассказали, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери. Речь идет о по меньшей мере 30 солдатах убитыми и ранеными.

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