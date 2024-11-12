По словам топ-военного, Польша находится "под угрозой" войны.

Польша не будет сбивать российские ракеты и дроны в небе над Украиной. Такое заявление сделал глава Генштаба Вооруженных Сил Польши Вячеслав Кукула.

"Наша позиция и позиция союзников четкая. Мы не будем этого делать. Сегодня наша ответственность за защиту неба союзников определяется нашими границами", – сказал он в интервью изданию Rzeczpospolita.

При этом Кукула заметил, что Польша находится "под угрозой" войны, и это "реальная угроза".

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"Для меня самый важный вопрос другой. Сможем ли мы в долгосрочной перспективе построить устойчивость системы государства и способность Вооруженных Сил устранить эту угрозу и когда?" – добавил глава польского Генштаба.

Сбитие российских целей в небе над Украиной: что предшествовало

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский выразил надежду, что НАТО и США изменят позицию и позволят сбивать российские цели в небе над Украиной силами ПВО союзников.

Перед тем Сикорский говорил, что Польша "конституционно обязана" сбивать ракеты, направляющиеся на ее территорию, однако НАТО запрещает это делать.

В конце октября члены Палаты представителей Конгресса США от обеих партий обратились к президенту Джо Байдену с призывом дать Польше "зеленый свет" на сбитие российских ракет над Украиной.

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