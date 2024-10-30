По мнению парламентариев, разрешение защитит небо Польши и поможет Украине в защите.

Члены Палаты представителей Конгресса США от обеих партий призывают президента Джо Байдена дать разрешение Польше сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что с соответствующим письмом к главе Белого дома обратились лидеры двухпартийной Комиссии США по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинкская комиссия) Джо Уилсон (Республиканская партия) и Стив Коэн (Демократическая партия). Они, в частности, просят Байдена "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторжением в воздушное пространство Польши".

Авторы указывают, что запрос основывается на том, что Польша пытается использовать свои щиты противовоздушной обороны и, возможно, расширить их, что защитит ее небо от российских ракет, но также поможет Украине в защите.

Видео дня

"Несмотря на то, что Россия продолжает эскалацию через гибридную войну - нарушение воздушного пространства, атаки на критически важную инфраструктуру и попытки дестабилизировать демократические институты - мы колебались противостоять этим угрозам решительно, позволяя России вести войну против Альянса с минимальными последствиями", - говорится в письме.

По словам конгрессменов, в этом контексте просьба Польши о перехвате и нейтрализации ракет над Украиной является одновременно необходимым и срочным как механизм поддержки Украины и защита передней линии границ НАТО.

Сбитие Польшей российских ракет - последние новости

Польша "конституционно обязана" сбивать ракеты РФ, но НАТО запрещает это делать. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский.

Между тем большинство поляков (58,5%) поддерживают сбивание российских объектов над Польшей. В то же время против такой инициативы выступают лишь 22,1% граждан этой страны.

Вас также могут заинтересовать новости: