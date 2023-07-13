Со временем Путину придется свернуть агрессию по политическим или экономическим причинам, считает Байден.

Россия не способна выдержать многолетнюю войну с Украиной, и со временем Кремлю придется свернуть агрессию. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки.

"Я не думаю, что Россия могла бы поддерживать войну годами, учитывая их ресурсный потенциал. Я думаю, что возникнут обстоятельства, при которых в конечном итоге президент Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России — экономических, политических или иных, но я не могу точно предсказать, как это произойдет", – заявил Байден.

Американский президент подчеркнул, что фактически Россия уже проиграла эту войну, что является для Путина "реальной проблемой". Байден полагает, что успехи ВСУ на поле боя могут подтолкнуть Россию к началу реальных мирных переговоров.

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Россия готовится к длительной войне

Американский эксперт по русской культуре и военной пропаганде Ян Гарнер считает, что Путин готовит российское общество к многолетней войне против Украины и в целом против Запада. Признаком этого он считает активную милитаризацию детей и подростков в РФ, которых воспитывают в идеях почетной гибели "за Родину".

В то же время крайне медленные поставки оружия Украине со стороны Запада дают возможность и время России приходить в себя после каждого поражения. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что прямо сейчас Запад дает России такое время на подготовку, затягивая с поставкой истребителей.

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