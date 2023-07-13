Россияне к моменту появления этой техники могут иметь многократный перевес в самолётах.

Затягивание сроков поставок Украине истребителей F-16 приведёт к тому, что Россия сможет подготовиться к появлению этих самолётов. Уже сейчас противник начал активно снимать с хранения свои самолёты, чтобы к моменту появления F-16 иметь десятикратный перевес в авиатехнике, о чём в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан.

"F-16 – носитель ядерного оружия. Для россиян очень сложно будет бороться с F-16. Они готовятся это делать – подняли практически все сданные на хранение самолёты. Все "Миги", все "Сушки" сейчас восстанавливаются, ставятся на крыло, летчиков подтягивают, начинают обучать в экстренном режиме, за полгода они пройдут курс обучения. Через полгода россияне могут быть готовыми встретить F-16, причём на каждый F-16 будет как минимум с десяток "Сушек" или "МиГ-29". Ну девять F-16 "завалит", а с десятым не справится", - сказал он.

Он добавил, что затягивание сроков поставок F-16 может привести к такому же результату, какой можно наблюдать на линии фронта по запорожскому направлению.

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"Такое ощущение, что специально дают россиянам подготовиться, как дали подготовиться к заходу танков, дали им полгода, чтобы зарыться, и они зарылись и проминировались. Вот дают полгода, чтобы подготовиться к F-16. Они подготовятся, и F-16 сгорят. Я знаю, как готовятся, что сейчас ставят на крыло, поднимают всё и вся, и просто численностью задавят", - сказал он.

Поставки F-16 – что нужно знать:

Как сообщал УНИАН, 11 июля Украина вместе со странами-партнерами подписали меморандум по условиям обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Предполагается, что обучение будет проходить в Дании и может начаться уже в конце лета.

В планах – подготовка двух групп на первом этапе общей численностью около 30-40 человек, из которых будет 10-12 летчиков.

Как считает Роман Свитан, пока ещё есть вероятность того, что Украина получит F-16 до конца этого года, если обучение пилотов начнется уже в ближайшее время. Но, вероятнее всего, эту технику поставят уже в начале 2024 года.

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