Олег Тиньков заявил, что в России давно все "погрязло в непотизме, холуйсте и чинопочитании".

Основатель банка "Тинькофф", который попал под жесткие санкции ЕС и США, Олег Тиньков заявил, что в граждане Российской Федерации против войны в Украине. Он указал, что гибнут невинные люди.

Об этом банкир написал в своем Instagram

"Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты", - говорится в сообщении.

По его словам, 90% россиян против войны.

"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйсте и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть д*билы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!" - подытожил Тиньков.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население.

При этом основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков одним из первых выступил против войны с Украиной. Он указал, что гибель людей - недопустима.

С похожими заявлениями выступи российский миллиардер Михаил Фридман (группа Альфа), а также близкий к президенту РФ Олег Дерипаска (Русал).

Вас также могут заинтересовать новости: