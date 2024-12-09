Войска впервые после Октябрьской войны 1973 года, пройдя демилитаризованную пограничную зону.

Израильские войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышли за пределы демилитаризованной зоны на израильско-сирийскойгранице. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявления двух израильских официальных представителей на условиях анонимности.

Это произошло на выходных, ознаменовав существенное изменение политики Израиля. Операция связана с усилением нестабильности в регионе из-за успехов сирийских повстанческих групп, которые привели к ослаблению режима президента Башара Асада.

Военное развертывание

Израильские силы взяли под контроль несколько стратегических позиций в Сирии, включая вершину горы Гермон. Начальник штаба израильской армии, генерал-лейтенант Герци Галеви, подтвердил, что войска "вышли за пределы демилитаризованной зоны", хотя не предоставил деталей.

Ранее Израиль действовал в Сирии в основном скрытно, атакуя объекты, связанные с группировками, такими как "Хезболла", которую поддерживает Иран. Но нынешнее развертывание сухопутных сил стало первым публичным мероприятием такого масштаба с момента заключения соглашения о прекращении огня в 1974 году.

Израильская авиация на выходных наносила удары по сирийским военным объектам, включая склады химического оружия и российские системы ПВО, которые могли попасть в руки повстанцев.

"Мы отдали израильской армии приказ захватить эти позиции, чтобы гарантировать, что ни одна вражеская сила не закрепится непосредственно у границы Израиля", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В то же время, по данным израильских официальных лиц, целью является "временная оборонительная позиция", направленная на обеспечение стабильности в регионе.

Реакция и последствия

Израиль объявил комендантский час в пяти сирийских селах в буферной зоне. По словам представителя израильской армии Авичая Адрея, войска будут действовать "настолько, насколько это необходимо" для защиты страны.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о развертывании израильских танков в Кунейтре, что вызвало беспокойство по поводу возможного расширения влияния боевых групп, стремящихся атаковать Израиль.

Ситуация обостряется из-за неопределенности в Сирии, где падение режима Асада может привести к новому распределению сил в регионе.

Ситуация в Сирии

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада.

Впоследствии в России заявили, что Асад мирно покинул пост президента и покинул Сирию.

Военный эксперт Давид Гендельман отмечал, что Асад не готовился к возможному противостоянию с повстанцами и слишком полагался на РФ и Иран, которые выступали его союзниками.

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