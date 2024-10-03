Целью удара был груз иранского оружия, предназначенного для Хезболлы.

Израиль, вероятно, нанёс удар по российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии, где находился груз иранского оружия, предназначенного для ливанской группировки "Хезболла". Об этом пишет немецкое издание Bild.

Так, в сети появились фотографии и видео, на которых видны мощные взрывы в районе базы Хмеймим. Вскоре после этого представители "Хезболлы" и сирийские журналисты сообщили об израильском ударе по российской базе.

"Израильская атака была направлена на склад внутри российской базы Хмеймим. Израиль разбомбил базу через час после прибытия на неё иранского самолета Qeshm Fars Air", — написал журналист оппозиционной сирийской телекомпании Syria TV Абдулла аль-Муса.

Видео дня

Турецкий журналист, говоривший с Bild на условиях анонимности, подтвердил эту версию. По данным его источников, причиной израильского удара стал груз, который прибыл из Ирана "под видом гуманитарной помощи для ливанцев".

Как отмечает Bild, Израиль уже много лет практикует авиаудары по территории Сирии в попытках сорвать поставки иранского оружия "Хезболле". Однако до сих пор израильтяне воздерживались от ударов по российской военной базе.

Впрочем, по другим данным, иранское оружие хранилось в 700 метрах от российской базы, и ВВС Израиля били именно туда, а не по российской базе. При этом сообщается, что россияне пыталась сбить израильские ракеты, но не смогли.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, утром 3 октября Израиль нанес удар по центру Бейрута. Власти Ливана сообщают о гибели по меньшей мере шести человек. Кроме того, три ракеты попали в пригород Дахия, где на прошлой неделе был ликвидирован главарь "Хезболлы" Хасан Насралла.

Также мы рассказывали, что человечество на пороге Третьей мировой, остановить которую может Израиль. Такое мнение высказывает британский обозреватель Аллистер Хит.

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