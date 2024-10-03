Сейчас опасность заключается в том, что иранский режим, который все больше паникует, будет углублять свои ошибки, пытаясь как можно скорее получить ядерный статус.

Человечество оказалось на пороге Третьей мировой войны. И остановить ее начало может только одна страна – Израиль, поэтому Запад должен ему помочь, считает журналист, писатель, редактор The Sunday Telegraph Аллистер Хит.

"Если вы хотите мира, война против Ирана будет необходима в первую очередь. Если вы хотите предотвратить ядерный апокалипсис, иранская атомная программа должна быть уничтожена. Если вы хотите лучшего, более здорового мира, отвратительные иранские теократы должны быть уничтожены", – пишет он в своей колонке для The Telegraph

Иранский режим является "источником почти всех проблем на Ближнем Востоке", главным экспортером терроризма, союзником России, другом Китая и "раковой опухолью, разъедающей общую судьбу человечества", отмечает Хит. По его словам, теперь Израиль должен спасти Запад, и если у него нет средств для того, чтобы сделать это самостоятельно, США должны отправить их. Он акцентирует, что изменение режима в Иране должно быть главным внешнеполитическим приоритетом для каждой демократии в мире.

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Удар по Израилю, который во вторник, 1 октября, нанес Иран, стал для Тегерана катастрофой. Страна использовала часть своих ракет и фатально ослабила свою позицию, пишет Хит.

"Она выставила себя мерзким, фанатичным хулиганом, хотя и достаточно хрупким, чтобы его можно было свалить. На этот раз он (Иран) неправильно понял Америку. Он недооценил аппетит Израиля к риску и боли. Ни одно правительство в Иерусалиме не может терпеть повторяющихся, эскалационных ракетных атак со стороны тысячелетнего государства, которое явно стремится к его уничтожению; и даже самые суеверные из аппаратчиков Государственного департамента теперь видят, что ядерный Иран приведет нас к Третьей мировой войне", – говорится в материале.

Автор отметил, что сейчас опасность заключается в том, что иранский режим, который все больше паникует, будет углублять свои ошибки, пытаясь как можно скорее получить ядерный статус.

"Этого нельзя допустить. Израиль, целью которого является обеспечение собственного выживания и выживания еврейского народа, имеет не только право, но и обязанность нанести сокрушительный ответный удар по иранскому режиму. Он заслуживает полной и безоговорочной поддержки Запада", – констатировал Аллистер Хит.

Атака Ирана на Израиль

1 октября Иран выпустил по Израилю десятки ракет. По всей стране раздавалась воздушная тревога.

В КСИР утверждали, что запуски ракет являются местью за убийство Исмаила Хании (лидер "Хамас"), Хасана Насраллы (лидер "Хезболлы") и Аббаса Нилфорушана (иранский военачальник, бригадный генерал КСИР). В то же время на иранском телевидении заявили, что если Израиль отомстит за этот удар, ответ Тегерана будет "более сокрушительным и разрушительным".

В Армии обороны Израиля предупредили, что массированный ракетный обстрел страны со стороны Ирана будет иметь последствия. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари деталей не раскрыл, но заявил, что Израиль будет действовать в выбранное им время и в выбранном им месте.

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