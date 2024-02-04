У немцев еще есть подсознательная надежда, что завтра они проснутся в старом мире, где можно свободно торговать с Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус начал предупреждать немцев о том, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией. В частности, по его мнению, ФРГ должна быстро восстановить свои вооруженные силы, ведь Владимир Путин не планирует останавливаться на границе с Украиной, пишет The New York Times.

В целой серии недавних интервью различным СМИ, Писториус признал, что сейчас армия России полностью погрязла в Украине. Но если наступит перемирие, Кремлю понадобится всего несколько лет, чтобы восстановить военный потенциал. По мнению Писториуса, после этого Путин может попытаться проверить реальное единство НАТО.

"Публичные предупреждения г-на Писториуса отражают значительные изменения на высшем уровне руководства в стране, которая избегала сильной армии после окончания холодной войны. Тревога становится все громче, но немецкая общественность до сих пор не убеждена, что новая агрессивная Россия угрожает безопасности Германии и Европы", – пишет NYT.

Видео дня

Издание отмечает, что сегодня "многие в правительстве Германии" считают недопустимым возвращение к привычному режиму отношений с Россией. Также немецкие чиновники боятся последствий гипотетической победы Путина в Украине.

"Если бы Украину заставили сдаться, это не удовлетворило бы жажду России к власти. Если Запад не продемонстрирует четкой готовности к защите, у Путина не будет причин больше не атаковать НАТО", – заявил на прошлой неделе глава немецкой разведки Бруно Каль.

Впрочем идея прямого конфликта с Россией заметно напрягает немецких политиков. Как отмечает NYT, немцы привыкли к мысли, что безопасность страны строится на сотрудничестве, а не противостоянии с Россией. Именно поэтому канцлер Олаф Шольц избегает публичных заявлений на эту тему.

Примером этой осторожности издание называет нежелание Шольца давать четкий график вступления Украины в НАТО и передавать Украине крылатые ракеты "Таурус".

"Шольц всегда говорил, что "Украина не должна проиграть, а Россия не должна выиграть", что указывало на то, что он всегда думал о тупике, который приведет к дипломатическому процессу. Он считает Россию важнее всех стран между нами и ними, и ему не хватает ощущения европейскости и его возможной роли европейского лидера", – пояснил эту ситуацию оппозиционный эксперт по международной политике Норберт Реттген.

Эксперт по Европе в Джорджтаунском университете (США) Чарльз А. Купчан считает, что немцы в целом осознали, что мир изменился, но они все еще питают надежду, что это всего лишь плохой сон, и они скоро проснутся и вернутся в старый мир.

Российская агрессия и позиция Германии

Как писал УНИАН, в январе министр обороны Германии Борис Писторус допустил возможность вооруженного конфликта между членами НАТО и РФ. По его словам, сценарий возможен уже через пять-восемь лет.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь недавно высказался против мирных переговоров с РФ. Он напомнил, что до полномасштабного вторжения уже существовала специальная переговорная площадка для разрешения конфликта Украины и России, но это не остановило агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: