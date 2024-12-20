Глава эстонской разведки считает, что РФ будет пытаться ограничить деятельность НАТО, в том числе и в восточных государствах Альянса.

Глава Эстонской внешней разведки Каупо Розин заявил, что НАТО необходимо будет сдерживать Россию в течение следующих 10-20 лет

"Задачей НАТО в ближайшие 10-20 лет будет сдерживать или устрашать Россию, чтобы у нее не возникло глупых идей подталкивать Запад в военном отношении", - заявил Розин агентству Reuters.

По его словам, это выполнимо, но Запад должен отнестись к проблеме серьезно и инвестировать в оборону.

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Планы НАТО и национальных военных сил, по его словам, должны быть подкреплены реальными ресурсами, войсками и боеприпасами. Только в этом случае получится сдержать Россию".

Розин заявил, что Россия будет "пытаться ограничить деятельность НАТО, инфраструктуру НАТО и присутствие войск вблизи России", в том числе в государствах восточного фланга Альянса.

Эстония усиливает оборону - что известно

Эстония, которая граничит с Россией и является членом НАТО, удвоила свои расходы на оборону с начала войны на Украине до 3,4% от своего валового внутреннего продукта в этом году. Это является второй по величине долей в НАТО, и увеличила налоги со следующего года на закупку запасов боеприпасов для обороны.

На границе Эстонии также появились линии обороны. В частности, в октябре Эстония в сотрудничестве с Латвией, Литвой и Польшей провела испытания трех прототипов бункеров, которые установят на границах стран.

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