Политик трижды избежал вопроса о том, кого хочет видеть победителем в войне России против Украины.

Американский политик Дональд Трамп отметился циничным обещанием по поводу украинцев, которые ежедневно становятся жертвами российской агрессии.

Политик во время теледебатов на американском CNN заявил, что может сделать так, что "все перестанут умирать" за 24 часа.

"Я хочу, чтобы они перестали умирать - и русские, и украинцы. И я сделаю это за 24 часа", - заявил он.

При этом бывший президент США трижды избежал ответа на вопрос, кого он видит "победителем" по завершению войны между Украиной и РФ: "Я не думаю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать", - ответил Трамп в первый раз.

Далее он упомянул о своих миротворческих стремлениях спасти русских и украинцев, а в третий раз ответил журналисту, что Европа должна вкладывать "больше денег" в Украину и догнать в вопросе финансовой поддержки США.

Скандальное заявление Трампа по поводу Путина

Напомним, что бывший лидер США не первый раз пытается манипулировать темой войны в Украине для поднятия своего политического рейтинга в рамках новой президентской кампании.

Во время теледебатов он также упоминал, что если бы был президентом США 24 февраля 2022 года, Путин не решился бы напасть на Украину. Также он избежал вопроса о том, считает ли лидера РФ военным преступником, заявив, что данный вопрос не ко времени.

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