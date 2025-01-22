Глава дипломатии ЕС считает, что Запад воспринимает угрозу со стороны Москвы недостаточно серьезно.

Членам Европейского Союза необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает The Times.

"Россия представляет собой экзистенциальную угрозу нашей безопасности сегодня, завтра и до тех пор, пока мы недоинвестируем в нашу оборону. Время не на стороне России. Но оно не обязательно и на нашей стороне, потому что мы еще не делаем достаточно. Ни у кого из нас не должно быть сомнений в том, что мы должны тратить больше средств на предотвращение войны. Но мы также должны готовиться к войне", - сказала она.

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Каллас поделилась, что во времена СССР ее мать, дедушку, бабушку и прабабушку депортировали в Сибирь во время оккупации Эстонии. Она подчеркнула, что, в частности, из-за этого реалистично относится к России.

В издании напомнили, что ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев призвал россиян готовиться к войне с Западом в этом десятилетии. Поэтому западные чиновники серьезно рассматривают сценарий прямого боевого столкновения с Москвой, если российский диктатор Владимир Путин решит напасть на одну из стран НАТО в случае победы над Украиной.

Угроза для Запада со стороны РФ - важные новости

Ранее главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что агрессия России представляет реальную угрозу для Альянса. По его словам, Об угрозах со стороны РФ для НАТО также говорят планы, которые объявляет Москва.

Кроме того, в Канаде рассказали, что Россия делала скрытые попытки подорвать избранные правительства по всему миру. РФ использовала государственные СМИ для продвижения вредоносных интересов Кремля.

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