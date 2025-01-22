Каволи отметил, что об угрозах со стороны РФ для НАТО также говорят планы, которые объявляет Москва.

Амбиции России не ограничиваются агрессией против Украины и представляют реальную угрозу для союзников по НАТО.

Об этом заявил главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Укринформ".

"Есть, по крайней мере, три составляющие такого убеждения. Первая - это послушать, о чем говорит правительство РФ. Они уже буднично объявляют очень особые угрозы в адрес других государств, включая союзников по НАТО. Они говорят о недовольстве мировым порядком и о своем желании заместить НАТО, то, что мы рассматриваем как очень важную составляющую архитектуры безопасности, заменить ее на что-то другое. Поэтому вещи, о которых они говорят, включая очень угрожающие, и физические угрозы, по моему мнению, должны восприниматься по крайней мере с должным отношением", - сказал он.

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Каволи отметил, что об угрозах со стороны РФ для НАТО также говорят планы, которые объявляет Москва. Среди них - увеличение на треть численности российской армии по результатам вторжения в Украину, а также идея создать большие военные структуры на границах со странами Альянса.

"В конце, россияне проводят демонстративные действия, чтобы показать - они являются не только той страной, которая частично оккупировала территорию Украины, но и такой, которая осуществляет кампании саботажа и других гибридных и дестабилизирующих действий по всей Европе. Я считаю, что эти слова и действия очень убедительны: намерения России не ограничиваются конфликтом с Украиной", - подчеркнул он.

Каволи напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российская группировка, которая вторглась в нашу страну в 2022 году, насчитывала 200 тысяч человек, а сейчас на территории Украины сосредоточены уже 600 тысяч российских военных.

Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе уверен, что Альянс готов ответить на эти угрозы, так как он подготовлен гораздо лучше, чем несколько лет назад. По его словам, в НАТО произошли определенные структурные преобразования, которые были одобрены главами государств и правительств.

Союзники по НАТО сейчас имеют детализированные планы обороны, рассчитанные на десятилетия, подчеркнул Каволи. Он заверил, что это позволяет определять необходимые ресурсы.

"Еще пять лет назад было трудно ожидать такое внимание от лидеров стран-членов, тогда не было этого ощущения неотложности, которое мы можем слышать сегодня. Когда мы хотели предоставить Украине материальную поддержку, мы достигли определенных лимитов в производстве и модернизации необходимых материалов. Именно об этом говорил генеральный секретарь Альянса, и именно над этим напряженно работают как союзники по НАТО, так и члены ЕС", - заявил главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

Подготовка НАТО к угрозам со стороны РФ - важные новости

Ранее Литва согласилась увеличить расходы на оборону после требований нового президента США Дональда Трампа. Это первая страна НАТО, которая согласилась следовать этой рекомендаци.

Кроме того, в CNN сообщали, что на Западе активно обсуждают отправку войск НАТО в Украину в случае перемирия. Размещение солдат предполагается вдоль линии фронта.

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