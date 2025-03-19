Поведение Трампа в отношении сектора Газа было непредсказуемым, это же может повториться и в отношении Киева.

Провал сделки, инициированной президентом США Дональдом Трампом, о прекращении огня в секторе Газа, является плохим знаком для потенциального заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Такое мнение выразил научный сотрудник организации Defense Priorities Дэниел ДеПетрис в комментарии The Telegraph.

По его словам, 18 марта стало для Трампа днем взлетов и падений. Среди хороших новостей эксперт отметил разговор президента США с российским диктатором Владимиром Путиным, которые договорились о взаимном отказе Украины и РФ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Среди плохих новостей был срыв трехэтапного соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Эксперт напомнил, что Армия обороны Израиля возобновила удары по объектам ХАМАС после того, как группировка отказался продлить прекращение огня на условиях Иерусалима в рамках первой фазы сделки. По словам ДеПетриса, это было вопросом времени, когда соглашение развалится.

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Уточняется, что реакция Трампа на действия ХАМАС изначально была непредсказуемой: в один день он угрожал группировке "адским огнем", а в другой - защищал прямые контакты с ней.

После заключения сделки, как считает эксперт, американский лидер потерял интерес к этой теме, переключившись на внутренние проблемы в США и на подталкивание президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с РФ. В конечном итоге Трамп так и не воспользовался своим влиянием, чтобы сохранить режим прекращения огня в секторе Газа.

Научный сотрудник Defense Priorities уверен, что поведение Трампа в Украине может повторить его поведение в отношении сектора Газа, несмотря на то, что эти две войны являются в корне разными и имеют уникальные причины, последствия и учакстников:

"Но в зависимости от степени своего разочарования и того, насколько сложными окажутся Путин и Зеленский, Трамп может отреагировать либо полным отказом от войны, либо удвоением военной поддержки Украины".

Он подчеркнул, что дальнейшие действия Трампа по Украине будут зависеть от того, насколько продвинется дипломатия, удастся ли разрешить неизбежные осложнения и кто из сторон, Зеленский или Путин, будут нести "наибольшую ответственность за тупик".

Разговор Трампа и Путина

Как писал УНИАН, 18 марта президент США созвонился с российским диктатором, чтобы обсудить возможность 30-днего режима прекращения огня в Украине и мирные переговоры. Стороны договорились о взаимном отказе Украины и РФ от ударов по энергетической и другой инфраструктуре.

В то же время, Путин выдвинул Трампу условия для 30-дневного режима прекращения огня, потребовав остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

Подводя итоги телефонного разговора, издание The Times раскрыло, как Путину удалось перехитрить Трампа. В статье уточнялось, что согласие кремлевского диктатора на ограничение ударов по Украине позволило президенту США сохранить лицо. Однако нет никаких признаков того, что Москва готова прекратить войну без капитуляции Киева.

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