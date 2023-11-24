Анна Уколова отметила, что у израильских военных есть задачи, которые нужно выполнить.

Эксперты делают различные прогнозы о завершении войны Израиля против ХАМАС. В израильской армии же не могут сказать, сколько понадобиться времени для завершения операции в секторе Газа.

"Конечно, есть подобные прогнозы. Эксперты говорят, что это может занять месяц, слышала прогнозы про год и даже больше (не знаю, какими данными этот эксперт оперирует, как он анализирует ситуацию). Я хорошо понимаю, что все хотят получить понимание того, что происходит. Но я представляю армию и считаю, что нет смысла пытаться что-то прогнозировать. Спекулировать прогнозами – неправильно", - отметила майор запаса, пресс-секретарь Армии Обороны Израиля Анна Уколова в интервью УНИАН.

Она напомнила, что боевики удерживают заложников, которых нужно вернуть.

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"Есть террористическая организация, которая наносит по нам удары. Сколько времени уйдет, сказать сложно. У армии есть задачи на сегодняшний день. Мы понимаем, что угроз больше, чем только террористы сектора Газа. И мы будем выполнять задачи столько времени, сколько понадобится", - подытожила Уколова.

Война в секторе Газа - последние новости

21 ноября правительство Израиля одобрило перемирие с ХАМАС, в рамках которого должны свободить 50 израильских граждан, в основном женщин и детей. Их будут отпускать группами - по 12-13 человек в день.

В свою очередь ЦАХАЛ прекратит огонь минимум на четыре дня, а также отпустит из тюрем палестинских женщин и несовершеннолетних. Позже появилась реакция США и ЕС на соглашения между Израилем и ХАМАС о перемирии.

В свою очередь пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова указала, что террористическая организация ХАМАС готовила свою операцию в секторе Газа несколько лет.

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