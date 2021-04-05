Османи исполняет обязанности президента с 5 ноября 2020 года / фото telegrafi.com
Кандидатку от левонационалистического движения "Самоопределение" Вьосу Османи избрали президентом Косово.
Читайте такжеВ Лаосе перевернулась яхта с экс-президентом - СМИОб этом пишет Радио Свобода.
За нее проголосовали 70 депутатов из 120.
В то же время оппозиционные партии косовских албанцев и десять депутатов сербской национальности бойкотировали голосование.
Отмечается, что "Самоопределение" занимает все ключевые должности в Косово. На выборах 14 февраля партия получила 67 мест в парламенте.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Финляндии из-за коронавируса решили перенести выборы
- "ОПОРА" требует расследовать возможные фальсификации на округе №87 в Прикарпатье
- В Болгарии проходят парламентские выборы
- США готовят санкции против России, Ирана и Китая из-за вмешательства в выборы - CNN
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram