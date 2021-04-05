Оппозиционные партии косовских албанцев и десять депутатов сербской национальности бойкотировали голосование.

Кандидатку от левонационалистического движения "Самоопределение" Вьосу Османи избрали президентом Косово.

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За нее проголосовали 70 депутатов из 120.

В то же время оппозиционные партии косовских албанцев и десять депутатов сербской национальности бойкотировали голосование.

Отмечается, что "Самоопределение" занимает все ключевые должности в Косово. На выборах 14 февраля партия получила 67 мест в парламенте.

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Автор: Людмила Жерновская