Среди прочего, Джо Байден планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос Украины.

Старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин назвал вопросы, которые во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поднимет президент США Джо Байден.

Об этом Грин сообщил, выступая на онлайн-конференции Центра за новую американскую безопасность.

"Вопросов действительно будет много. Одна из тем, по которым наши позиции частично совпадают, - это стратегическая стабильность... США и Россия находятся в ситуации, когда могут начать диалог на высоком уровне", - сказал он.

В частности, Грин отметил, что речь идет о диалоге по уменьшению количества наступательных вооружений.Читайте такжеНейтральная страна: СМИ назвали вероятное место встречи Байдена и Путина

Кроме того, по словам Грина, другими темами встречи будут кибербезопасность, удержание Россией граждан США, актуальная повестка по Украине, Беларуси, Ирану, Северной Корее, Сирии, Афганистану, Арктике, изменению климата.

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Автор: Павел Степанец