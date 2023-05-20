Василий Зварыч назвал неприемлемыми любые попытки навязать президенту Украины или Украине какие-либо действия в отношении трагедии прошлого.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Зварыч отреагировал на слова представителя МИД Польши Лукаша Ясины, что с украинской стороны все еще есть непонимание важности для поляков вопроса Волынской трагедии и что президент Владимир Зеленский должен решить этот вопрос.

Об этом Зварыч написал в Facebook, реагируя на опубликованное сегодня интервью представителя польского МИД.

"Внимательно прочитал интервью представителя МИД Польши Лукаша Ясины на портале Onet, где он выразил мнение, что Украина и президент Украины Владимир Зеленский должны делать в контексте 80-й годовщины Волыни. В связи с этим хотел бы прокомментировать: любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными",- написал Зварыч.

Как подчеркнул дипломат, Украина помнит историю, готова к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призывает к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа.

"Кроме того, известная формула настоящего примирения в украинско-польских отношениях, которую взяли за основу иерархи наших Церквей, понимая ход истории и всю морально-христианскую сущность наших взаимоотношений, звучит так: "прощаем и просим прощения", - подчеркнул Зварыч.

Ясина в интервью Onet заявил: "Я думаю, что с украинской стороны, и я буду очень дипломатичным, все еще есть непонимание, поскольку это очень важный вопрос для поляков на данный момент... мы, поляки, как польское государство взяли на себя ответственность за преступления, которые совершило наше государство против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности нет, хотя многое изменилось к лучшему, например прошлогодние жесты, но все еще на уровне посла Василия Зварыча".

При этом спикер польского МИД считает, что проблема должна решаться на уровне президентов стран.

На вопрос журналиста, должен ли президент Зеленский извиниться за Волынь, Ясина сказал: "Украинское государство этого не сделало, но президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности как Украина".

В этом году украинцы почтили 80-ю годовщину Волынской трагедии

Справка УНИАН. В этом году исполняются 80-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины. Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии. Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизнь максимум 30 тыс. поляков.

Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы также погибали от рук поляков и доказанный исторически факт, что жестокие убийства польских граждан совершали работники советского НКВД под видом ОУН-УПА. Отметим, что в 2016 году Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом.

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