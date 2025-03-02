Владислав Григорьев

Численность американских военных в Европе с 2022 года составляет от 75 до 105 тысяч военнослужащих.

В Европе ожидают, что США могут вывести тысячи военных, которых перебросили в регион в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщили трое европейских дипломатов в комментарии изданию The Washington Post.

Они отметили, что обширное военное присутствие США выходит далеко за рамки защиты Европы. Речь также идет о проецировании американской мощи и обслуживании интересов США. Авиабаза Рамштайн в Германии, критически важный узел США в Европе, регулярно использовалась для операций США далеко за пределами континента.

По словам дипломатов, еще до того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, американская администрация предупреждала европейских союзников, что приоритеты страны сместятся в другие места, включая Индо-Тихоокеанский регион.

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Дипломаты подчеркнули, что в Европе ожидают вывода примерно 20 000 американских военнослужащих.

"Я не удивлюсь, если в какой-то момент эти войска вернутся на свою домашнюю базу в Америке", - сказал один из источников.

Аналитики рассказали журналистам, что если в Украину отправят европейские миротворческие войска в качестве одной из гарантий безопасности, это может помешать усилиям Вашингтона заполнить любые пробелы в других местах, что станет частью их переговоров с администрацией Трампа.

В издании напомнили, что в Европе также расположен важный американский контингент, который участвует в командовании и управлении войсками. По данным Европейского командования Вооруженных сил США, численность американских военных в Европе с 2022 года составляет от 75 до 105 тысяч военнослужащих, из которых около 63 тысяч находятся там на постоянной основе.

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Кроме того, в издании подчеркнули, что США предоставляют высокотехнологичные возможности своим европейским союзникам. Некоторые из них предназначены для наблюдения и нанесения ударов на большие расстояния.

Американские военные в Европе - другие новости

Ранее в Bloomberg сообщали, что США могут вывести часть войск из Европы. Председатель Военного комитета Альянса сообщил об "определенных обязательствах США в Индо-Тихоокеанском регионе".

Кроме того, итальянское издание ANSA со ссылкой на неназванного европейского дипломата писало, что президент США Дональд Трамп хочет вывести из Европы десятки тысяч американских солдат. Речь идет о сокращении контингента примерно на 20%.

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