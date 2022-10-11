Международный уголовный суд проведет расследование массированной атаки России по Украине.

В войне в Украине наступит "день расплаты" за военные преступления.

Об этом заявил прокурор международного уголовного суда Карим Хан в комментарии CNN.

Международное право собирается обеспечить наказание для виновных и для всех тех, кто с помощью оружия и ракет "способен устрашить самых уязвимых".

Видео дня

"Закон может быть не таким сильным, как хотелось бы многим, но он и не такой слабый, как многие думают. И закон в игре", - сказал Хан.

Глава МУС отметил, что чрезвычайно обеспокоен гибелью мирных жителей в результате массированной атаки России по Украине. Международный уголовный суд проведет расследование.

"Сотрудники моего офиса прошлой ночью были в бункерах вместе со многими другими гражданскими. Украинские дети, женщины и мужчины. Это вопрос, который затрагивает вопросы морали, вопросы права и вопросы эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины", - добавил Хан.

Массированная атака Украины

Как сообщал УНИАН, 10 октября россияне нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории нашей страны.

В результате действий российских оккупантов погибли 14 человек, 97 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что своими атаками РФ только еще больше объединяет украинцев.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что этой ночью Украину может ждать новый массированный удар.

Вас также могут заинтересовать новости: