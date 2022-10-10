Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что ночью Украину может ждать новый массированный удар России. Он также рассказал, куда именно будут целиться рашисты.
Своим прогнозом Арестович поделился в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Сегодня ночью возможно продолжение. И, скорее всего, будут работать "Калибрами" из акватории Черного моря. Это будут работать по энергетический инфраструктуре, потому что это нормальный второй этап, в кавычках. Разведали цели, а те, цели, которые не смогли поразить, захотят поразить дальше", - отметил он.
Также советник ОП призвал украинцев внимательно относитья к сигналам воздушной тревоги. По словам Арестовича, помимо "Калибров" РФ может бить по Украине "Искандерами".
"Напоминаю моим согражданам: друзья мои, не пренебрегайте воздушными тревогами. Это не тот случай. Нужно добавить, что никуда не деваются ракетами типа С-300, типа "Искандеров". Вот в Запорожье сегодня "положили" подъезд многоэтажного дома", - добавил Арестович.
Ракетная атака РФ: что известно о массированном ударе по Украине
В результате сегодняшней масштабной ракетной атаки в Украине погибли 11 человек, также есть 64 пострадавших. РФ целилась по Киеву и многим другим городам нашей страны. Известно, что оккупанты запустили 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136".
Как отметил Зеленский в своем новом видеообращении, которое он записал на месте "прилета" в Киеве, РФ не сможет запугать Украину. Кремль врет и устраивает атаки, что закрепляет стремление украинцев обезвредить террориста, которым является Путин и его страна.