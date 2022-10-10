Арестович призывает украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что ночью Украину может ждать новый массированный удар России. Он также рассказал, куда именно будут целиться рашисты.

Своим прогнозом Арестович поделился в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Сегодня ночью возможно продолжение. И, скорее всего, будут работать "Калибрами" из акватории Черного моря. Это будут работать по энергетический инфраструктуре, потому что это нормальный второй этап, в кавычках. Разведали цели, а те, цели, которые не смогли поразить, захотят поразить дальше", - отметил он.

Видео дня

Также советник ОП призвал украинцев внимательно относитья к сигналам воздушной тревоги. По словам Арестовича, помимо "Калибров" РФ может бить по Украине "Искандерами".

"Напоминаю моим согражданам: друзья мои, не пренебрегайте воздушными тревогами. Это не тот случай. Нужно добавить, что никуда не деваются ракетами типа С-300, типа "Искандеров". Вот в Запорожье сегодня "положили" подъезд многоэтажного дома", - добавил Арестович.

Ракетная атака РФ: что известно о массированном ударе по Украине

В результате сегодняшней масштабной ракетной атаки в Украине погибли 11 человек, также есть 64 пострадавших. РФ целилась по Киеву и многим другим городам нашей страны. Известно, что оккупанты запустили 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136".

Как отметил Зеленский в своем новом видеообращении, которое он записал на месте "прилета" в Киеве, РФ не сможет запугать Украину. Кремль врет и устраивает атаки, что закрепляет стремление украинцев обезвредить террориста, которым является Путин и его страна.

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