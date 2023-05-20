Япония собирается заморозить активы около 100 человек.

Правительство Японии, где сейчас проходит саммит "Большой семерки" и где с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский, анонсировало, что расширит запрет на экспорт важных товаров, поддерживающих агрессию России против Украины, пишет Reuters.

Вечером в пятницу, первый день саммита G7, заместитель главного секретаря кабинета министров страны Сэйдзи Кихара заявил, что японское правительство готовит дополнительные санкции против России. По его словам, Япония собирается заморозить активы около 100 человек. Речь идет, в частности, о причастных к уклонению россиянами от санкций или их обходу.

В то же время будут приняты меры по запрету экспорта, они будут касаться 80 военных организаций. Кроме этого, введут запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг России.

Видео дня

Санкции против России-последние новости

19 мая лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Хиросиме помогли об ужесточении санкций против России, о чем было объявлено в совместном заявлении.

Лидеры заявили, что "ограничат доступ России к своим экономикам" и расширяют ограничения экспорта всех товаров, критически важных для поддержки агрессивной войны России. Это промышленное оборудование, инструменты и технологии. Также усилят ограничения в отношении российских энергоресурсов и металлов.

В связи с расширением санкций США добавили 71 компанию в "черный список". Это 69 российских организаций и по одной из Армении и Кыргызстана.

Кроме этого, Великобритания накануне саммита объявила о введение запрета на импорт российских алмазов.

Вас также могут заинтересовать новости: