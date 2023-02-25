Французская армия впервые за многие годы готовится к войне с равным по силе противником.

Во Франции стартовали крупнейшие за последние годы военные учения, в рамках которых армия будет отрабатывать свое участие в полномасштабной войне. Об этом пишет Le Figaro.

Учения "Орион" необходимы для отработки взаимодействия различных родов войск в условиях "войны высокой интенсивности". Подобного боевого опыта у современной французской армии просто нет.

"В Афганистане или Мали солдатам не нужно было бояться ни средств ПВО, ни вражеской артиллерии, в лучшем случае потенциально смертельных засад, но без какого-либо реального воздействия на силы. Завтра противник может быть равен [нам по силам]", – пишет издание.

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По словам министра обороны Себастьена Лекорню, нынешние учения стали самыми масштабными "за многие десятилетия". В общей сложности задействовано около 20 тысяч военнослужащих сухопутных, морских и воздушных сил, а также подразделения космического, информационного и кибернетического секторов безопасности.

"Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, имеют целью подготовить наши силы к ситуациям наиболее сложных столкновений в условиях современной войны и продемонстрировать, что наши военные способны реагировать и демонстрировать выдержку в условиях конфликта высокой интенсивности", – заявил Лекорню.

При этом французские военные уверяют, что задумали эти учения еще в 2021 году – до полномасштабного вторжения России в Украину.

"События в Украине изменили контекст, но не сценарий учений. Но этот конфликт подчеркивает важность тех опций, которые мы выбрали", – заявил командующий французскими войсками Николя Ле Нан.

Война в Украине – реакция Франции

В феврале Макрон и Шольц уговаривали Зеленского начать диалог с Россией. За ужином в Елисейском дворце Макрон сказал Зеленскому, что даже смертельные враги, такие как Франция и Германия вынуждены были заключить мир после Второй мировой войны.

По словам Макрона, он хочет победы Украины в войне, но не полного разгрома страны-агрессора. Он выразил мнение, что война не будет завершена военным путем.

В то же время Франция продолжает оказывает Украине военно-техническую помощь. В ближайшие дни Франция передаст Украине боевые машины AMX-10 RC.

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