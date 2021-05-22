Во Франции подростки, которым исполнилось 18 лет, имеют возможность скачать специальное приложение и получить 300 евро на культурное развитие. Деньги можно потратить на билет в музей или кино, а также - на покупку книг, онлайн-курсов и подписок.
Как сообщает ВВС сначала это был пилотный проект в 14 районах страны, а теперь он стал общенациональным.
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По 300 евро раз в год могут получить 800 тысяч подростков.
Однако, они не получат “живые деньги”, а ваучеры, которыми могут оплатить билеты в кино, музей или театр, покупку книг, художественных материалов, танцевальных курсов, инструментов и онлайн-подписок.
О такой правительственной инициативе президент Франции Эмануэль Макрон сообщил во время 30-секундного видео, которое транслировали, как рекламный контент, в социальных сетях TikTok и Instagram.
Потратить полученные 300 евро можно за два года. В приложении есть перечень, на что можно потратить деньги.
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