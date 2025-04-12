По словам эксперта, самолет пытался вернуться на аэродром перед катастрофой.

В США самолет упал на железнодорожные пути, в результате чего погибли три человека, еще один человек получил ранения. Очередная авиакатастрофа в стране произошла между штатом Флорида и регионом Новая Англия. Об этом сообщает CBS News.

Трагедия произошла 11 апреля около 10:20 утра. Самолет Cessna 310 с тремя пассажирами на борту вылетел из аэропорта Бока-Ратон и направлялся в международный аэропорт Таллахасси, однако потерпел крушение.

По словам помощника начальника пожарной службы Бока-Ратона, все три человека, которые находились на борту, погибли в авиакатастрофе. Еще одного человека госпитализировали с травмами, которые не угрожают жизни.

В то же время авиационный эксперт и бывший боевой пилот ВВС США Уиллард Шепард рассказал для CBS News Miami, что свидетель видел, как самолет вылетел из соседнего аэропорта и, скорее всего, имел "какие-то проблемы", поэтому пытался вернуться на аэродром перед катастрофой.

"Очевидно, произошло что-то очень катастрофическое, и самолет упал там", - отметил эксперт.

По его словам, траектория полета может дать некоторые подсказки относительно того, что произошло.

"Когда он делает эти левые повороты, это указывает на то, что потенциально была какая-то проблема, проблема с управлением полетом, которую он пытался решить, и в конечном итоге, какой бы ни была эта проблема с управлением полетом, она привела к падению самолета, и он потерял контроль над самолетом и больше не смог удержать его в воздухе", - подчеркнул Шепард.

Авиакатастрофы в США - последние новости

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Нью-Йорке упал вертолет с детьми на борту. В результате авиакатастрофы никто не выжил, среди погибших - пилот, двое взрослых и трое детей. По словам одного из свидетелей, он видел, как вертолет "разваливался" в воздухе: от него оторвались хвост и пропеллер.

Позже стало известно, что в авиакатастрофе погиб топ-менеджер Siemens с семьей. Спасатели и полиция извлекли тела четырех жертв, еще двух детей госпитализировали, однако спасти их не удалось.

Также в начале февраля сообщалось, что в Филадельфии разбился самолет санавиации. На борту самолета были четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий пациента.

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