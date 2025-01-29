ВВС США проведут "тщательное расследование, надеясь свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов".

Во вторник, 28 января, на авиабазе Эйельсон на Аляске во время учений разбился американский истребитель F-35. Пилот успел катапультироваться, пишет Associated Press.

Как сообщил командир 354-го истребительного крыла Пол Таунсенд, пилот столкнулся с "технической неисправностью во время полета". Самолет разбился во время посадки. ВВС США проведут "тщательное расследование, надеясь свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов".

AP напомнило, что F-35 ранее уже терпел аварии. В частности, в 2020 году F-35 разбился в Калифорнии после дозаправки в Нью-Мексико. Пилот получил серьезные травмы. В то же время в 2023 году расследование морской пехоты обвинило пилота в катапультировании без надобности, из-за чего самолет летал без пилота 11 минут и разбился в Южной Каролине.

Истребитель F-35 - что о нем известно

F-35 Lightning II - это многофункциональный малозаметный истребитель пятого поколения, разработанный американской компанией Lockheed Martin. Он предназначен для выполнения задач в воздухе, на суше и на море, сочетая передовые технологии в области стелс, сенсорной интеграции и сетевого ведения боевых действий.

Характеристики:

- максимальная скорость: ~1,6 Маха (около 1900 км/ч);

- дальность полета: ~2200 км без дозаправки;

- радиолокационная малозаметность (стелс);

- встроенный сенсорный комплекс и возможность интеграции с другими боевыми системами.

F-35 экспортируется в НАТО и союзников США, включая Великобританию, Италию, Японию, Польшу и другие страны.

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