Проект, получивший название "активный доход от проживания", направлен на повышение привлекательности Калабрии и восстановление местной экономики.

В итальянском регионе Калабрия людям предлагают до $33 тыс. в течение трех лет за переезд в маленькие села и открытие там своего бизнеса.

Таким образом власти надеются восстановить в тех районах количество населения, которое в последние годы значительно сократилось. Переехать можно в села, которые расположены у моря или на горных склонах.

Однако деньги дают не даром. Новые жители должны взять на себя обязательство начать малый бизнес, или с нуля, или занять определенные профессиональные должности, которые нужны в селах.

Также кандидаты должны получить вид на жительство и быть моложе 40 лет, поскольку идея проекта заключается в том, чтобы привлечь молодежь, которая хочет работать.

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Кроме того, люди должны быть готовы к переезду в Калабрию в течение 90 дней с момента подачи заявления. Выбрать для места проживания можно одно из сел, где проживает до 2000 человек. К проекту привлечены маленькие поселки, известные своими греко-византийской античностью, пейзажами, живописными холмами, передает ТСН со ссылкой на CNN.

Региональный советник Джанлука Галло предполагает, что ежемесячный доход людей может достигать от 1000 до 800 евро в течение двух-трех лет. В качестве альтернативы им могут предложить одноразовое финансирование для запуска новой коммерческой деятельности - отеля, ресторана, бара, сельского фермерского хозяйства или магазина.

"Мы работаем над техническими деталями: точной ежемесячной суммой и продолжительностью финансирования, а также тем, нужно ли включать в проект также чуть большие села с населением до 3000 человек", - сказал он.

Проект, получивший название "активный доход от проживания", направлен на повышение привлекательности Калабрии, восстановление местной экономики.

"Привлекайте людей к жизни в этом регионе, наслаждайтесь обстановкой, доводите до ума неиспользуемые места, такие как конференцзалы и монастыри", - сказал Галло.

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Автор: Ирина Погорелая