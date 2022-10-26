Взрослые немцы смогут легально использовать каннабис не только в медицинских, но и рекреационных целях.

Коалиционное правительство Германии согласовало план легализации марихуаны в стране.

Предполагается, что взрослые граждане Германии смогут легально использовать каннабис не только в медицинских, но и рекреационных целях уже с 2024 года, передает Би-би-си.

Легализация марихуаны была одним из предвыборных обещаний немецкой Партии зеленых, которая вошла в правящую коалицию вместе с социал-демократами (СДПГ) и либеральными Свободными демократами (СвДП).

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Согласно плану правительства, легально можно будет владеть до 30 граммов марихуаны для личного использования, она также будет продаваться в лицензированных магазинах и аптеках.

Будет также разрешено выращивать до трех растений каннабиса на каждого взрослого человека.

Намерение немецкого правительства легализовать марихуану еще должны одобрить Европейская комиссия и парламент Германии.

По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, план правительства может быть окончательно одобрен и вступить в силу с 2024 года.

По данным Рейтер, легализация марихуаны позволит Германии привлечь в бюджет около $4,7 млрд в год и создать 27 тыс. новых рабочих мест. Агентство сообщает со ссылкой на Лаутербаха, что в прошлом году в Германии каннабис употребляли около 4 млн человек, 25% из них - в возрасте от 18 до 24 лет.

Где еще легализована марихуана

Из входящих в Евросоюз государств рекреационное использование марихуаны легализовала только Мальта. В Нидерландах юридического разрешения на это нет, но власти страны не препятствуют продаже и употреблению небольших объемов каннабиса в кофе-шопах.

Несколько государств в других регионах мира легализовали использование марихуаны в медицинских целях. Рекреационный каннабис также легализован в Канаде и Уругвае.

Однако крупнейшим в мире легальным рынком марихуаны остаются США: в этой стране 37 штатов и Вашингтон (округ Колумбия) разрешили использование вещества в медицинских целях, в 19 штатах - в рекреационных (это два разных списка, штаты могут повторяться). При этом на федеральном уровне марихуана по-прежнему запрещена.

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