Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки нашего государства, утверждает Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Киеве со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом Ермак сообщил в Telegram.

"Сегодня рад был приветствовать спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киеве. Это была его первая встреча во время визита, и я благодарен ему, что в это непростое время он приехал в Украину - мы ценим это", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что для нас важно, чтобы Келлог получил полную информацию о том, что происходит на фронте, о стойкости и духе нашей нации, которые остаются неизменными все эти годы. Чтобы он увидел это собственными глазами и получил все детали.

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Также, по словам Ермака, важными будут брифинги от военного командования и командующих на местах, о ситуации на поле боя.

"Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, в них царило доверие и принципы взаимного успеха. Важно, как именно завершится эта война. Об этом лично сказал Киту Келлогу. Россия всегда манипулирует информацией, пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить нас между собой. Принцип ничего об Украине без Украины - ключевой. Мы заинтересованы, чтобы США были на стороне правды и справедливости, а она за нами. Мы заинтересованы в стратегическом, долговременном и всеобъемлющем партнерстве с США. Украине нужны гарантии безопасности, оборонное и экономическое партнерство", - отметил руководитель ОП.

Визит Келлога в Украину

Как сообщал УНИАН, Кэллог прибыл в Киев сегодня. Он уже сделал первое заявление, на вокзале его встречала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - сказал Келлог.

Он также заявил, что действительно верит, что "война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом".

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