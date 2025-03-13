Диктатор заявил, что у Беларуси единая позиция с РФ относительно "украинского вопроса".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что обсуждал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным "новую ситуацию в урегулировании конфликта в Украине".

"Хочу чтобы все понимали, в том числе украинцы, что мы возвращаемся к переговорам спустя три года, с учётом ситуации на земле", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Украине "давно надо было сесть за стол переговоров".

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"И Донбасс был бы в составе России, то есть Украины…", - заявил диктатор.

Он добавил, что у Беларуси единая позиция с РФ относительно "украинского вопроса":

"Очередной раз обвести нас вокруг пальца не получится".

По его словам, надо "верить фактам, а заявления и обещания - это заявления и обещания".

"Если бы не было этих испытаний, их нужно было придумать. Они заставили нас всерьёз задуматься о самодостаточности, важности опоры на собственные силы, продовольственной безопасности и технологическом суверенитете", - отметил Лукашенко.

Также он заявил, что если Россия договорится с США, то "труба Украине и Европе вместе взятым".

Заявления Путина о перемирии

Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Россия готова на перемирие в Украине, но только "если оно приведет к долгосрочному миру и устранить изначальные причины войны".

Кроме того, Путин настаивает на том, что урегулирование должно соответствовать "реалиям на земле".

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