Сегодня беларуского наместника срочно вызвали в Кремль на консультацию.

У США нет четкого плана по урегулированию войны в Украине, а у Кремля на руках "большие козыри". Об этом во время визита в РФ заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет. Может, общие черты [есть] остановить войну, прочее. Они что делают? Они зондируют почву: а что эти хотят, а что эти?" – сказал он.

Лукашенко также затронул вопрос наличия "карт" на руках у сторон. По его мнению, Россия обладает "большими козырями", поскольку на фронте у нее якобы все хорошо, и экономика работает.

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Беларуский диктатор полагает, что украинцы согласились на 30-дневное перемирие, рассчитывая, что Россия точно откажется, и это даст "козыри" уже Киеву.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не хочет заключения временного перемирия в Украине. По его словам, Москва "заинтересована в долгосрочном урегулировании".

Тем временем в Министерстве иностранных дел России предупредили о недопустимости размещения иностранных миротворческих войск на территории Украины. Такой шаг будет расценен Кремлем как прямое вмешательство в "конфликт".

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