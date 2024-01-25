Венгры, принявшие участие в голосовании, во всем поддержали Орбана.

Правительство Венгрии обнародовало результаты "национальной консультации" - всенародного опроса по политике Будапешта относительно войны в Украине и сотрудничества с ЕС. Итоговые цифры появились на Фейсбук-странице венгерского Кабмина.

В каждом из 11-ти вопросов, вынесенных на "консультацию", граждане Венгрии поддержали позицию правительства. Причем с фантастическим уровнем одобрения. Наименьший уровень поддержки получил вопрос о необходимости прекратить поддержку палестинских организаций на уровне ЕС. Здесь с правительством Орбана согласились "всего лишь" 97,72% опрошенных венгров. В остальных вопросах уровень поддержки еще выше и кое-где превышает 99%.

В частности в вопросе о совместных поставках оружия Украине от ЕС 99,32% венгров выбрали пункт "Вместо поставок оружия нужны прекращение огня и мир".

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Еще один вопрос касался выделения Украине 50 миллиардов евро от Евросоюза. 99,06% венгров выбрали вариант "не выделять больше денег на поддержку Украины, пока мы (Венгрия) не получим деньги (из бюджета ЕС), которые нам должны".

Кроме того, 99% венгров высказались против членства Украины в ЕС, столько же – против импорта "генетически модифицированного украинского зерна".

Вместе с процентным показателем голосов правительство Венгрии также привело абсолютные цифры относительно отданных за эти ответы голосов. Из этих цифр следует, что в "консультации" приняли участие чуть более 1,5 миллиона человек при общей численности населения почти 9,7 миллиона человек.

Венгерская "национальная консультация"

Инструмент таких псевдореферендумов правительство Виктора Орбана активно использует с 2010 года. Нынешняя антиукраинская "консультация" стала уже 13-й по счету. Опрос подается Венгерской государственной пропагандой как выяснение мнения народа, но не соответствует даже базовым принципам как классических референдумов, так и подлинных социологических исследований.

Все венгры получают по почте цветные анкеты без какой-либо защиты от подделок. Заполнив анкету, гражданин должен отправить ее обратно в предоставленном властями конверте. Никакого контроля за недопущением повторного голосования и за подсчетом голосов не ведется.

Как пишет "Европейская правда", в последнее время добавилась возможность голосовать через интернет на специальном сайте. При этом нет предохранителей, чтобы помешать повторному голосованию. Принять участие в опросе в частности могут иностранцы.

Большинство венгров понимают, что эти "консультации" являются инструментом политической агитации, а не способом узнать мнение народа. Именно поэтому большинство избирателей игнорируют эти опросы.

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