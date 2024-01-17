Захарова сообщила, что новый договор, как ожидается, будет подписан в ходе одного из предстоящих контактов между двумя президентами.

Министерство иностранных дел России заявило в среду, что ожидает, что президент Владимир Путин и его иранский коллега вскоре подпишут новый межгосударственный договор между двумя странами, который находится на заключительной стадии согласования.

В прошлом месяце Путин провел в Кремле пятичасовые переговоры с президентом Ирана Эбрагимом Раиси на фоне растущих политических, торговых и военных связей между Москвой и Тегераном, к которым США и Израиль относятся с беспокойством, пишет Reuters.

Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, заявила журналистам в среду, что новый договор укрепит стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном и охватит весь спектр их связей.

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"Этот документ не просто своевременен, но и назрел. С момента подписания нынешнего договора международный контекст изменился, и отношения между двумя странами переживают беспрецедентный подъем", - сказала Захарова.

Захарова сообщила, что новый договор, как ожидается, будет подписан в ходе одного из предстоящих контактов между двумя президентами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что точная дата встречи двух лидеров еще не определена.

Сотрудничество Ирана и РФ - детали

В ноябре Кремль заявил, что Россия и Иран развивают свои отношения, "в том числе в области военно-технического сотрудничества", но отказался комментировать предположение Белого дома о том, что Иран, возможно, рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет.

Иранские власти заявили, что военное сотрудничество с Россией расширяется с каждым днем. В ноябре Иран заявил, что завершил подготовку договоренностей с Россией о поставке ему истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и самолетов для обучения пилотов Як-130.

Иран может передать России баллистические ракеты типа "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источники в Службе безопасности США.

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