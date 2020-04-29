В Румынии начали процедуру создания венгерского автономного региона

Автономия будет иметь президента сроком на четыре года. Венгерский язык станет официальным и будет использоваться в государственных учреждениях гражданами, которые проживают в этом крае.

Палата депутатов парламента Румынии проголосовала по так называемой "молчаливой процедуре" за закон об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство.

Согласно принятому документу должен быть создан автономный регион с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш, сообщает Digi 24.

У автономии будет президент со сроком полномочий в четыре года. Венгерский язык станет официальным и будет использоваться в государственных учреждениях гражданами, проживающими в этом крае.

Предполагается свободное использование "символики венгерской нации". Автономный статус предоставляется региону после утверждения закона и подтверждения его на местном референдуме. Отмена автономии также должна быть утверждена на референдуме.

Проект также предусматривает, что на должности в местном и региональном государственном управлении будут назначаться лица, которые знают язык национальных меньшинств и относятся к ним.

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Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии, которые говорят, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

25 марта прошел конечный срок, до которого должна быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа. Для утверждения законопроекта его еще должен одобрить Сенат Румынии.

Правительство Румынии выступило против принятия законодательного акта. Специализированные комитеты Палаты депутатов также его не поддержали. Депутаты административной комиссии заявляют, что проект нарушает Конституцию, по которой Румыния является национальным, суверенным и независимым, унитарным и неделимым государством.

Как сообщал ранее УНИАН, секеи - одна из этнографических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.