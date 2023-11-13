Выделение этого транша Венгрия блокирует месяцами.

Венгрия вновь заблокировала выделение средств на оружие Украины. Речь идет о 8-м транше на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира, деньгами из которого государствам Евросоюза компенсируют поставки оружия Украине.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter (Х). По его словам, эта тема обсуждалась министрами иностранных дел стран Европейского Союза на встрече, которая состоялась в Брюсселе 13 ноября.

"Еще одна дискуссия об Украине в Брюсселе сегодня среди 27 министров иностранных дел ЕС. И все еще блокада 8-го транша (на 500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины", – написал Джозвяк.

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Венгрия блокирует выделение 500 млн евро для Украины

Уже несколько месяцев Венгрия блокирует выделение 500 млн евро на компенсацию поставок оружия Украине. Причиной стало то, что Национальное агенство про противодействию коррупции внесло венгерский OTP Bank – крупнейший банк страны – в перечень спонсоров войны.

В сентябре 2023 года Украина исключила банк из списка спонсоров войны, чтобы разблокировать помощь из военного фонда ЕС.

В Венгрии этот шаг назвали "правильным", однако потребовали гарантий, что банк не вернут в этот перечень в будущем. Также глава МИД Сийярто потребовал исключения из санкционного списка российского подразделения OTP Bank и четырех руководителей банка.

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