Учитывая рекордно высокий государственный долг, Будапешт все чаще обращается за деньгами к Пекину.

Венгрия заняла 1 млрд евро - крупнейший кредит, когда-либо взятый Будапештом - у трех китайских банков этой весной, свидетельствуют данные с веб-сайта государственного долгового агентства.

Кредит, предоставленный Банком развития Китая, Экспортно-импортным банком Китая и венгерским филиалом Банка Китая, был полностью использован 19 апреля и должен быть погашен в течение трех лет, пишет Politico.

Сам Будапешт не объявлял о соглашении. Впервые об этом сообщило в четверг венгерское деловое издание Portfolio, затем его подтвердило государственное агентство.

Видео дня

Значительный заем происходит на фоне углубления Будапештом своих связей с Пекином. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, китайские компании, такие как производитель электромобилей BYD или технологический гигант Huawei, на данный момент инвестировали в страну в общей сложности около 16 млрд евро.

"Кредитное соглашение позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор, среди прочего. Сделка удерживает соотношение государственного долга к ВВП в пределах потолка в 28,9 процента", - сообщило государственное агентство Portfolio в четверг утром после того, как издание впервые сообщило о сделке.

Новый китайский кредит является самым крупным в государственном долге, вторым по величине является кредит от China Eximbank на проект железной дороги Будапешт-Белград в размере 917 миллионов долларов США (877 миллионов евро на день получения).

Хотя Portfolio отметил, что процентная ставка является переменной, правительство не раскрыло никаких дополнительных подробностей о размере процентной ставки, графике погашения или других деталях.

Сотрудничество Венгрии и Китая

В мае Сийярто также объявил о множестве совместных инфраструктурных проектов с Китаем, включая высокоскоростную железную дорогу до аэропорта Будапешта, грузовую железнодорожную линию вокруг венгерской столицы, нефтепроводы между Венгрией и Сербией и ядерное сотрудничество.

"Мы достигли высокой степени политического взаимного доверия. Наши двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне в истории и отправились в золотое путешествие", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин в заявлении перед своим визитом в Будапешт в мае. Спустя несколько недель, сразу после вступления в должность председателя Совета ЕС, Орбан посетил китайскую столицу.

С государственным долгом Венгрии на рекордно высоком уровне в 140 миллиардов евро (73,5 процента ВВП) и дефицитом бюджета в 6,7 процента ВВП Будапешт отчаянно нуждается в наличных деньгах. Будапешт все еще ждет миллиарды евро из фондов ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: